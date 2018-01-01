УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРАПЕВТОВ им. С.П. Боткина ведет свою просветительскую деятельность с 1921 г.

На сегодняшний день является крупнейшим научным объединением на Северо-Западе России, оно насчитывает в своих рядах более 2000 врачей-терапевтов