События и новости
01.01.2018 г.Эндокринологическая секция
Совместно с Ассоциацией эндокринологов Санкт-Петербурга
01.01.2018 г.Секция клинической фармакологии
Январь-февраль 2018 г.
Повестка уточняется.
01.01.2018 г.Гематологическая секция
Заседаний секции не будет.
10.01.2018 г.Секция болезней органов дыхания
Доклад. А.Г. Козырев «Диагностика внебольничной пневмонии, оценка тяже...
16.01.2018 г.Ревматологическая секция
О.В. Инамова «Аксиальный спондилоартрит и анкилозирующий спондилит. Современный...
16.01.2018 г.Гастроэнтерологическая секция
Доклад. Е.И. Сас «Абдоминальное ожирение с позиций гастроэнтеролога»
17.01.2018 г.Секция фитотерапии
А.Н. Алефиров «Особенности фитотерапии инсульта».
Школа начинающего фитотерапевта....
17.01.2018 г.Эндоскопическая секция
«Воспалительные заболевания кишечника».
19.12.2017 г.Пленарное заседание
«Возможности клинической профилизации и персонификации фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа».
12.12.2017 г.Правильные ответы на тестовый контроль от 12 декабря 2017
12.12.2017 г.Цикл повышения квалификации врачей: семинар №3
Персонифицированная терапия боли.
Умеренные когнитивные нарушения и деменция в практике терапевта: причины, диагностика, лечение.
05.12.2017 г.Пленарное заседание
«Проблемы диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника».
05.12.2017 г.Правильные ответы на тестовый контроль от 05 декабря 2017
«Проблемы диагностики и лечения воспалительных заболеваний кишечника»
28.11.2017 г.Правильные ответы на тестовый контроль от 28 ноября 2017
«Двухэтапная терапия болевого синдрома»
«Некоторые механизмы нарушений микроциркуляции печени и их коррекция при хронических заболеваниях печени с начальной стадией фиброза»
28.11.2017 г.Цикл повышения квалификации врачей: семинар №2
Двухэтапная терапия болевого синдрома.
Некоторые механизмы нарушений микроциркуляции печени и их коррекция при хронических заболеваниях печени с начальной стадией фиброза.
21.11.2017 г.Пленарное заседание
«Хроническое легочное сердце (кардиопульмональный синдром): патогенез, клиника, диагностика, профилактика и лечение».
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Журнал
Журнал «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости» – журнал врача общей практики рекомендован в качестве учебного пособия для преподавания курса заболеваний внутренних органов и смежных дисциплин студентам, интернам, клиническим ординаторам, курсантам, слушателям и врачам.
Выпуск № 3 (81) 2017
Тема номера
Г.Б.Федосеев
Судьба «Боткинского», «Отечественного» клиницизма в России
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Г.Б. Федосеев
Судьба «Боткинского», «Отечественного» клиницизма в России.
ЮБИЛЕИ
Пальцев А.И.
25 лет журналу «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости».
Войцеховский В.В.
Журналу «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости» 25 лет.
Банщиков Г.Т.
К 25-летию журнала «Новые Санкт-Петербургские врачебные ведомости».
Войцеховский В.В.
К юбилею профессора Алексея Александровича Григоренко.
Наши лекции
Р.А. Александрова
Аурикулотерапия в клинике внутренних болезней.
СТРАНИЦА ПЕДИАТРА
Н.Б.Куприенко, Н.Н.Смирнова
Артериальная гипертензия у детей и подростков. Диагностика, принципы лечения и профилактики.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ю.С. Малов
Диагностика сердечной недостаточности методом электрокардиографии.
С. А. Собченко, С.Н. Евтюшкина, Р. Н. Богданов
Роль обучения больных бронхиальной астмой в их долгосрочном лечении.
В.Н.Катюхин
Фибрилляция предсердий – математический анализ и клинические выводы.
КОНСПЕКТ ДЛЯ СТУДЕНТА
Р.А. Александрова
Паранеопластические синдромы как манифестация клинических проявлений злокачественной опухоли.
ЗАПИСКИ ОПЫТНОГО КЛИНИЦИСТА
В.А. Лисовский, В.Ю. Голофеевский
Главы неизданной книги «Рецепты искусства врачевания». Часть 4. Некоторые заметки о лечении больных.
КОНКУРС МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2017
Облавацкий Д.В.
Клиническое наблюдение первичного системного амилоидоза с необычным дебютом заболевания.
Бурунчанова И.А.
Редкий случай болезни Леттерера-Сиве.
Рыжикова М.В.
Синдром Тако-Тцубо как острая форма микроваскулярной стенокардии. Описание клинического случая.
НАМ ПИШУТ
Войцеховский В.В.
Памяти профессора Ю.С. Ландышева.
Провоторов В.М.
Врач кардиолог Т.М. Селина.
ИНФОРМАЦИЯ
«Это не ты. Это твоя щитовидная железа».
Информационно-образовательная кампания о заболеваниях щитовидной железы.
Тема номера
Р. А. Александрова
Лечение гастроэнтерологических больных в условиях поликлиники
Юбилеи
Р.И. Шмурун. Журналу – 25!
Е.П. Камышева. О журнале
С.П. Синицын. О журнале
К юбилею профессора В.А. Яковлева
Организация здравоохранения
Резолюция XVI Конгресса терапевтов СПБ и СЗФО РФ
Наши лекции
И.А. Литовский, А.В. Гордиенко, Н.В. Ефимов, Т.Г. Ивашкина
Хронический гастрит (дискуссионные вопросы патогенеза, клиники, лечения). Часть 3.
Р.А. Александрова
Лечение гастроэнтерологических больных в условиях поликлиники.
В.Н. Минеев
Концепция континуумов в клинической медицине.
И.Б. Михайлов
Роль и место бактериофагов в лечении и профилактике инфекционных заболеваний (точка зрения клинического фармаколога).
А.Н. Богданов, В.В. Тыренко, С.Б. Игнатьев
История изучения анемий и особенности анемического синдрома у пациентов пожилого и старческого возраста.
СТРАНИЦА СТОМАТОЛОГА
Н.В. Прозорова, А.В. Кириллова, Т.А. Гилина
Электромиография – как объективный метод анализа функционального состояния зубочелюстной системы.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В.Н. Белозерцева, З.В. Светлова, Н.Н. Смирнова
Антибиотики – резистентность и токсичность.
ЗАПИСКИ ГИГИЕНИСТА
М.П. Давыдова, Е.В. Свистельникова
Патологическое влияние некоторых обычаев на организм человека.
КОНСПЕКТ ДЛЯ СТУДЕНТА
Р.А. Александрова
Бронхиолит.
ЗАПИСКИ ОПЫТНОГО КЛИНИЦИСТА
В.А. Лисовский, В.Ю. Голофеевский
Главы неизданной книги «Рецепты искусства врачевания». Часть 3. Врачебные ошибки и их предупреждение.
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
И.Е. Жила, В.В. Тищенко, Т.В. Щукина, Т.В. Кашинцева
Нестандартное течение бронхиальной астмы.
КОНКУРС МОЛОДЫХ ТЕРАПЕВТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2017
М.В. Пропастина
Случай острой обструкции левого атриовентрикулярного отверстия недифференцированной плеоморфной саркомой.
М.М. Тамасханова
Мультисистемное гранулематозное поражение.
НАМ ПИШУТ
М.М. Кириллов
Детские медицинские наблюдения (очерк).
Тема номера
В. Н. Сапёров
Деонтологическое отношение врача к пациенту: фокус на оказание медицинской помощи в экстремальных условиях
Юбилеи
К юбилею профессора Вячеслава Михайловича Медведева
К юбилею Валентины Анатольевны Кагарлицкой
К 85-летию Александра Васильевича Туева
К юбилею Валентины Петровны Покидько
Кафедре факультетской терапии Военно-медицинской академии 180 лет
Организация здравоохранения
О непрерывном профессиональном образовании
Наши лекции
Жвиташвили Ю.Б.
Код жизни: поиски и открытия
Павлович И.М., Гордиенко А.В.
Хронические гепатиты и циррозы печени
Коржова Н.В.
Нозокомиальная пневмония: особенности диагностики и лечения
Сапёров В.Н.
Деонтологическое отношение врача к пациенту: фокус на оказание медицинской помощи в экстремальных условиях
Клиническая фармакология
Разаренова Е.Н., Хаджидис А.К.
Рациональная фармакотерапия или лекарственное обеспечение
Приглашаем к дискуссии
Кулаков Ю.В.
Противоречия и трепет «переходной эпохи» здравоохранения. Её порождение – новый врач и новый пациент
Случай из практики
Провоторов В.М., Гречкин В.И.
Клинический случай врождённого порока сердца – некорригированного открытого общего атриовентрикулярного канала
Тыренко В.В., Кунаков Ю.И., Синопальников Д.О., Галомзик Н.С., С.Б. Игнатьев.
Случай миоренального синдрома с острой почечной недостаточностью, развивающейся на фоне острого отравления алкоголем и позиционного сдавления
Записки опытного клинициста
Лисовский В.А., Голофеевский В.Ю.
Главы неизданной книги «Рецепты искусства врачевания». Часть 2.Логика построения диагноза и прогноза заболеваний
Кириллов М.М.
Случай цистеркоза лёгких и мозга
Из истории медицины
Мазуров В.И., Никифоров В.С.
Петербургские страницы жизни и деятельности Матвея Яковлевича Мудрова (1776 – 1831)
Крякунов К.Н.
Как рождалась электрокардиограмма. Электрокардиография в России. А.Ф. Самойлови А.Н. Казем-Бек. Часть 2
Нам пишут
Ландышев Ю.С. Врач Н.В. Коржова
Протоколы пленарных заседаний
Информация
Тема номера
В.Н. Минеев
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит – взгляд терапевта
Колонка главного редактора
Федосеев Г.Б.
О XV Юбилейном конгрессе терапевтов СПб и СЗФО РФ.
Журналу «новые санкт-петербургские врачебные ведомости» – 25 лет
С.А. Павлищук
В.М. Провоторов
К.А. Шемеровский
Юбилеи
В.И. Трофимову – 70 лет!
В.Н. Минееву – 70 лет!
К 80-летнему юбилею И.Г. Куренковой.
О замечательном человеке и враче Сергееве А.И.
Наши лекции
В.Ю. Голофеевский
Общие закономерности патоморфогенеза хронического гастрита и критика теории «Каскада Корреа»
В.Н. Минеев
Быстропрогрессирующий гломерулонефрит – взгляд терапевта
Р.А. Александрова
Гипербилирубинемия у пациентов старшего возраста
Страница гастроэнтеролога
А.Ю. Барановский, Л.И. Назаренко, Ю.Н. Петрова, К.Л. Райхельсон
Взаимосвязь питания и НАЖБП
Оригинальные исследования
К.Л. Райхельсон, Н.В. Семенов, А.Ю. Барановский
Спорные вопросы лечения аутоиммунного гепатита и его перекрестных синдромов с холестатическими заболеваниями
Конкурс молодых терапевтов 2016
А.М. Лила
Итоги конкурса «Лучший молодой терапевт Санкт-Петербурга 2016»
Случай из практики
Г.Г. Кутелев
Случай прижизненной диагностики множественных врождённых дивертикулов сердца у молодого мужчины
В.В. Иванов
Клинический случай лангергансклеточного гистиоцитоза Х у военнослужащего
Р.Ф. Сайфуллин
Возможности левосимендана у пациента с тяжёлой сердечной недостаточностью
Э.М. Кошкина
Клинический случай сложной диагностики и успешного лечения IgG4-связанного склерозирующего холангита и аутоиммунного панкреатита, осложнённого вторичным сахарным диабетом
И.М. Скипский
Генерализованный туберкулёз у пациента, не инфицированного ВИЧ
Записки морфолога
Р.И. Шмурун
Два случая гетерологической мезодермальной опухоли типа ботриоидной саркомы
Из истории медицины
В.В. Тыренко, Ю.И. Кунаков, Н.С. Галомзик, С.Б. Игнатьев
Аринкин М.И. и его вклад в медицину. (К 140-летию со дня рождения)
К.Н. Крякунов
Как рождалась электрокардиограмма. Часть 1
Нам пишут
А.Л. Ханин
Служение медицине – славный путь от участкового врача до начмеда крупной городской клинической больницы г. Новокузнецка
Ф.Ф. Тетенев
Клинический опыт в профессии врача. Т.Н. Инзель
Информация
Женщины России говорят «Да!» здоровому сердцу.
Новинки медицинской литературы
К.А. Шемеровский
Взаимный контроль кишечника и мозга. Книга Дж. Эндерс «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами»
Тема номера
Н. Л. Шапорова
Последипломная подготовка врачей на современном этапе: новые задачи и подходы
Колонка главного редактора
Федосеев Г.Б.
Кафедре общей врачебной практики (семейной медицины) Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. Павлова 10 лет.
Организация здравоохранения
Шапорова Н.Л.
Последипломная подготовка врачей на современном этапе: новые задачи и подходы.
Наши лекции
О.Ю. Кузнецова
Общая врачебная практика (семейная медицина). Из прошлого в будущее.
В.Н. Марченко
Поражение лёгких у больных ревматическими заболеваниями.
О.А. Смульская
Синдром Стилла у взрослых.
А.А. Сперанская, Л.Н. Новикова, О.П. Баранова, Н.А. Амосова
Лучевая диагностика пневмоцистной пневмонии в практике врача-пульмонолога.
К.А. Никитин
Оториноларингологические аспекты работы семейного врача в амбулаторной практике.
А.Р.Хачатурян
Вопросы планирования семьи и контрацепции в практике семейного врача.
И.А. Корнеев
Эректильная дисфункция в практике врача семейной медицины.
С.Я. Батагов
Мало изученный фенотип бронхиальной астмы: «Бронхиальная астма в пожилом и старческом возрасте».
В.И. Немцов
Дисбиоз кишечника и его роль в развитии некоторых заболеваний внутренних органов.
Страница дерматолога
К.Н. Монахов
Розовый лишай. Современный взгляд на заболевание.
Страница невролога
В.В. Андреев, Е.Р. Баранцевич, Ю.К. Кодзаев
Вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатия.
В.В. Андреев, Е.Р. Баранцевич, Ю.К. Кодзаев
Дисциркуляторная энцефалопатия. Патогенез, диагностика.
Страница офтальмолога
Л.В. Жданова
Слёзная дисфункция при синдроме Шегрена (Съегрена).
Оригинальные исследования
О.В. Дудина
Некоторые гендерные аспекты нефрологической патологии.
И.А. Божков
Особенности взаимодействия с инвалидами по зрению в ходе оказания медицинских услуг и их потребности во вспомогательных средствах.
Случай из практики
В.Н. Яблонская
«Клинические маски» бронхиальной астмы.
Т.Н. Шугинова, А.И. Арсеньев, А.О. Нефедов, А.А. Мелдо
Диагностика и лечение послеоперационного тромбоза лёгочной артерии у больного раком лёгкого, после радикальной реконструктивно-бронхоангиопластической операции.
Ю.Р. Куликова
Внепеченочный тромбоз воротной вены в клинической практике.
Информация
О.Островская
Участковый доктор – по-прежнему в дефиците.